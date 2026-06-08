Ереван ожидает новый прогресс в армяно-турецкой нормализации

Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией продолжается, и в ближайшее время, возможно, будет зафиксирован новый прогресс.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам во время обсуждения годового отчета об исполнении государственного бюджета за 2025 год заявил 8 июня министр иностранных дел Арарат Мирзоян, коснувшись темы армяно-турецкого диалога и работы, проделанной в последнее время в этом направлении.

«Состоялись встречи рабочей группы, созданной для возобновления работы железной дороги Гюмри–Карс, а также ряд других встреч», — сказал Мирзоян.

По его словам, в процессе нормализации отношений в ближайшее время возможны новые ощутимые результаты.

«Мое ожидание и мнение заключаются в том, что в самом ближайшем будущем на каком-то этапе мы добьемся ощутимого прогресса в вопросе полной нормализации наших отношений с Турцией», — отметил министр.

Мирзоян также выразил уверенность в том, что процесс нормализации достигнет своего логического завершения.

«Хочу выразить уверенность, что в ближайшей перспективе мы, по сути, придем к полной нормализации», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел также отметил, что между двумя странами уже существует прямая торговля.

«Упомяну лишь последнее событие, хотя оно и не относится к отчетному периоду. Сейчас между Арменией и Турцией существует прямая торговля — прямая в таможенном смысле и географическом, несмотря на то, что поставки пока еще осуществляются через территории третьих стран», — сказал Мирзоян.

Источник: news.am