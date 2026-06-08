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Зеленский заявил, что передал послание Путину через Абрамовича

First News Media14:15 - Сегодня
Зеленский заявил, что передал послание Путину через Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович приезжал в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг войны России против Украины и возможные пути ее завершения.

Об этом сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News вечером в воскресенье, 7 июня, сам Зеленский.

По его словам, целью общения, на конфиденциальности которого настаивал Абрамович, было выяснить, на что готова Украина ради заключения мира. "Я ответил ему: дело не в нас, вы сражаетесь против нас на нашей территории. И я сказал ему насчет Донбасса, и это было ключевым посланием. Я сказал: мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Мы не дадим вам победу таким образом", - подчеркнул президент Украины.

"Мы говорили о каком-либо компромиссе, и я сказал: любой компромисс - после завершения огня. Завершение огня - это самый большой компромисс для вас с нашей стороны", - добавил Владимир Зеленский.

Он повторил также, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любой день, начиная с завтрашнего, в любом формате" на нейтральной территории: "Не в России, не в Беларуси, не в Минске". Как добавил Зеленский, он не возражал бы против участия президента США Дональда Трампа и европейцев в подобных переговорах. "Или же мы могли бы выбрать двустороннюю встречу", - уточнил он.

Ранее газета Financial Times написала со ссылкой на четыре источника, что в мае текущего года Владимир Зеленский пригласил в Киев Романа Абрамовича, чтобы передать послание Владимиру Путину. При этом президент Украины выразил готовность провести свою первую личную встречу с Владимиром Путиным с начала полномасштабного военного вторжения России в его страну.

Как указали собеседники журналистов, "Украина хотела продемонстрировать серьезность своих намерений провести прямые мирные переговоры с Россией, даже когда США, которые пытались в качестве посредника добиться соглашения о прекращении огня, заняты войной на Ближнем Востоке".

На Петербургском международном экономическом форуме 5 июня Владимир Путин заявил, что некий "представитель российских бизнес-кругов" сообщил ему, что его "приглашают в Киев". Этот бизнесмен, продолжил глава Кремля, "поехал в Киев и встречался с автором этого письма (Владимиром Зеленским. - Ред.)", после чего встретился и с Путиным.

Владимир Путин утверждал также, что Зеленский просил его о встрече, но он отказался. По мнению президента РФ, смысл в подобной встрече был бы только для украинской стороны - якобы чтобы остановить российское наступление.

Как напоминает онлайн-издание The Insider, Роман Абрамович участвовал в посреднических контактах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны между государствами: "Он был связан с переговорами в Стамбуле весной 2022 года, а также с переговорами по зерновой сделке и обменам пленными".

Источник: DW

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