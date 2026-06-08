На этой улице в Баку расширят тротуары и создадут беспрепятственную пешеходную среду - ФОТО

Улица Тебриз в столице будет обновлена в соответствии с принципами современной городской мобильности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что на основе проведенного анализа на улице Тебриз был выявлен ряд недостатков, препятствующих движению пешеходов. На многих участках улицы движение затруднено из-за узких тротуаров и отсутствия регулируемых пешеходных переходов.

С точки зрения организации дорожного движения, конфликты между поворотными и транзитными потоками снижают пропускную способность улицы, что негативно сказывается на движении как транспорта, так и пешеходов. Кроме того, на улице отсутствует инфраструктура для микромобильного транспорта.

Было подчеркнуто, что пассажиры общественного транспорта также сталкиваются с рядом трудностей. Ситуацию усложняют узкие тротуары в зонах автобусных остановок, слабая оснащенность инфраструктуры и неоптимальное расположение некоторых остановочных пунктов.

В целях устранения существующих недостатков Координационный совет по транспорту принял решение об усовершенствовании пешеходной и общественно-транспортной инфраструктуры на улице Тебриз.

В рамках проекта вокруг станции метро «Нариман Нариманов», с учетом пешеходного и транспортного потоков, будет создан небольшой транспортно-пересадочный узел для автобусов, организованы новые пешеходные переходы и сформирована непрерывная пешеходная среда.

На аллейной части тротуара будут приняты меры для более удобного управления пешеходными потоками и улучшения условий движения за счет расширения пешеходной зоны.

Вблизи Бакинского конгресс-центра привлекательность территории будет повышена за счет обустройства безопасных пешеходных переходов, создания буферной зеленой зоны из деревьев и организации парковочного пространства.

В результате предстоящих работ на улице Тебриз повысятся безопасность и комфорт пешеходов, улучшится доступность общественного транспорта, а само уличное пространство станет более функциональным и будет сформировано в соответствии с принципами современной городской мобильности.