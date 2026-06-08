Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Баку Гасымом Мохиуддином.

Как сообщает 1news.az, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.

«Встретился с Хикметом Гаджиевым. Поздравил его с успешным проведением братским Азербайджаном 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13), 31-го Бакинского энергетического форума (BEF) и Всемирного дня окружающей среды 2026 года. Мы продолжаем двигаться вместе в направлении дальнейшего расширения наших братских связей», – написал посол.