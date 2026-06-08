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Минздрав: Главная роль в защите ребенка от интернет-зависимости принадлежит родителю

Фаига Мамедова14:37 - Сегодня
Минздрав: Главная роль в защите ребенка от интернет-зависимости принадлежит родителю

«Различными исследованиями подтверждено, что социальные сети создают определенные риски для здоровья детей. Как Министерство здравоохранения, мы обсудили этот вопрос с ведущими специалистами, педиатрами, психиатрами и другими экспертами. Здесь я хочу озвучить не столько позицию Минздрава, сколько позицию врачей, основанную на мнении специалистов».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов заявил на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, необходимо найти ответ на вопрос «вредно ли это и нужен ли запрет».

«Проводимые исследования показывают наличие определенных проблем. Главный вопрос здесь - это отдаление детей от реальной жизни. Мы знаем, что предыдущие поколения формировались больше в условиях реальных социальных отношений. Социальные же сети запускают в человеческом мозге механизмы поощрения, увеличивают выработку дофамина и в результате могут вызывать зависимость. Это действительно серьезная проблема, и у нее нет простого решения.

Общее мнение специалистов заключается в том, что важны введение возрастных ограничений, усиление родительского контроля и регулирование времени использования. Осуществлять этот контроль возможно с помощью различных программ. В то же время необходимо учитывать, что после 16 лет дети начинают более свободно пользоваться цифровой средой. Кроме того, существуют особые уязвимые группы. Например, для детей с расстройствами аутистического спектра или более замкнутых в социальном плане детей соцсети в определенных случаях могут становиться средством общения. Поэтому к этим вопросам нужно подходить индивидуально.

В заключение хочу отметить, что введение определенных ограничений важно, и, возможно, в мировом масштабе эти шаги были предприняты несколько с опозданием. Однако при оценке положения детей необходимо в первую очередь учитывать роль семьи и родителей.

Хочу еще раз подчеркнуть, что дети с аутизмом и другие уязвимые группы требуют особого внимания. Если вводятся определенные запреты, должны быть предложены и альтернативы. Это могут быть спортивные секции, внешкольные занятия или другая социальная активность.

Государство должно выполнять возложенные на него задачи, но и перекладывать всю ответственность на государство было бы неправильно. Главная роль в развитии ребенка принадлежит родителю. Родитель должен заниматься своим ребенком, подавать ему пример и правильно его направлять», - отметил замминистра.

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