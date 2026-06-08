Фирудин Гурбанов: в школах Азербайджана заблокирован доступ к TikTok

«В настоящее время в школах доступ к TikTok заблокирован».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на состоявшемся сегодня заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по делам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству в ходе обсуждения законопроекта «Об информации, информатизации и защите информации» заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов.

«В целом в школах доступ к интернету ограничен. Заблокирован доступ к таким темам, как терроризм. В общей сложности ограничения введены более чем на 200 опасных тем», — отметил замминистра.