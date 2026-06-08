Второй год подряд: Армения не выплатила членский взнос в ОДКБ

Армения в 2025 году не выплатила членский взнос в ОДКБ.

Об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, представляя в Национальном собрании годовой отчет об исполнении государственного бюджета МИД РА за 2025 год.

"Мы не выплатили членский взнос по простой причине - нашего участия в организации попросту не было", - сказал Мирзоян, передает Sputnik Армения.

Напомним, Армения с 1 января 2024 года заморозила свое участие в ОДКБ.

23 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует активизировать участие в ОДКБ

1 апреля на встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись оценками отношений Еревана с ОДКБ.

Путин заявил, что в вопросе претензий Армении к организации "необходимо поставить точку" и не превращать его во внутриполитическую тему на фоне выборов.

В ответ Никол Пашинян отметил, что Армения фактически приостановила участие в мероприятиях ОДКБ, поскольку власти не могут объяснить обществу, почему организация не отреагировала на события 2022 года в соответствии со своими обязательствами.