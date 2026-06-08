Госагентство по туризму выразило соболезнования в связи с кончиной Руслана Гулиева

Скончался известный азербайджанский эксперт в сфере туризма, президент Азербайджанской ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма и глава компании Миллениум Конгресс Туризм Руслан Гулиев.

Как передает 1news.az, руководство и коллектив Государственного агентства по туризму с глубокой скорбью восприняли известие о преждевременной кончине известного представителя туристической общественности, председателя Азербайджанской ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма, главы компании Миллениум Конгресс Туризм Руслана Гулиева и в связи с этой тяжелой утратой выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким покойного, а также всей туристической общественности.

«Руслан Гулиев на протяжении многих лет вносил важный вклад в развитие туристического сектора Азербайджана, продвижение оздоровительного и термального туризма, а также формирование профессиональной деятельности в индустрии туризма, обогатив эту сферу своим богатым опытом и инициативами.

За заслуги в развитии отечественного туризма он был награжден главой государства медалью «Терегги» («Прогресс»), а также почетной грамотой Государственного агентства по туризму.

Аллах рехмет элесин!»