Прооперирован певец Азер Насибов 

Участник российского вокального шоу «Голос» Азер Насибов рассказал в Instagram Stories о том, что был прооперирован.

«Простите пожалуйста, что заставил вас волноваться, эта операция была очень давно запланирована и я скоро вам нормально все расскажу. Она шла целых 10 часов. Я сейчас хорошо себя чувствую и восстанавливаюсь, а дальше вы будете в шоке от увиденного, скоро покажу и расскажу все», - пишет А.Насибов, выражая благодарность подписчикам и отмечая, что постарается поскорее восстановиться.

Однако певец не стал вдаваться в подробности, связанные с десятичасовой операцией, отмечая в Stories, что, восстанавливаясь, проведет дома 7 дней.

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