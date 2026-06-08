Песков воздержался от комментариев по поводу выборов в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от официальных комментариев по поводу выборов в Армении, пока окончательных результатов не озвучены.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении. "Пока же тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов", - отметил Песков.

Источник: ТАСС