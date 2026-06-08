Названа самая опасная для детей в Азербайджане социальная сеть

«В формировании детей как личностей важную роль играет умение извлекать уроки из пережитого ими опыта».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakıvaxtı.az, об этом на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по делам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству заявила председатель комитета Хиджран Гусейнова.

По словам депутата, в настоящее время главный вопрос заключается не в полном запрете социальных сетей. Основная проблема - как защитить детей от угроз в этой среде, не изолируя их от цифрового мира и не лишая возможностей для социального взаимодействия и обучения:

«Но какие же риски здесь существуют?

Если обратить внимание на различные мировые примеры, исследования показывают, что многие австралийские дети в возрасте 10–15 лет пользуются социальными сетями, и большая их часть находит на этих платформах образовательный и другой полезный контент. С другой стороны, согласно исследованию, проведенному в США в 2025 году, 71% 13-летних подростков и 44% 14-летних сталкиваются с кибербуллингом (кибертравлей)».

Председатель комитета подчеркивает, что последствия кибербуллинга крайне серьезны. Так, 32% американских подростков заявляют, что не хотят ходить в школу из-за кибертравли. Еще более тревожным является то, что 12% подростков, подвергшихся кибербуллингу, задумываются о самоубийстве (нанесении себе вреда), а 6% - совершают такую попытку:

«С этой точки зрения Instagram является лидером среди платформ с наибольшим уровнем риска, за ним следуют Facebook и Snapchat».