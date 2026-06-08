 Названа самая опасная для детей в Азербайджане социальная сеть | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Названа самая опасная для детей в Азербайджане социальная сеть

Фаига Мамедова14:03 - Сегодня
Названа самая опасная для детей в Азербайджане социальная сеть

«В формировании детей как личностей важную роль играет умение извлекать уроки из пережитого ими опыта».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakıvaxtı.az, об этом на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по делам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству заявила председатель комитета Хиджран Гусейнова.

По словам депутата, в настоящее время главный вопрос заключается не в полном запрете социальных сетей. Основная проблема - как защитить детей от угроз в этой среде, не изолируя их от цифрового мира и не лишая возможностей для социального взаимодействия и обучения:

«Но какие же риски здесь существуют?

Если обратить внимание на различные мировые примеры, исследования показывают, что многие австралийские дети в возрасте 10–15 лет пользуются социальными сетями, и большая их часть находит на этих платформах образовательный и другой полезный контент. С другой стороны, согласно исследованию, проведенному в США в 2025 году, 71% 13-летних подростков и 44% 14-летних сталкиваются с кибербуллингом (кибертравлей)».

Председатель комитета подчеркивает, что последствия кибербуллинга крайне серьезны. Так, 32% американских подростков заявляют, что не хотят ходить в школу из-за кибертравли. Еще более тревожным является то, что 12% подростков, подвергшихся кибербуллингу, задумываются о самоубийстве (нанесении себе вреда), а 6% - совершают такую попытку:

«С этой точки зрения Instagram является лидером среди платформ с наибольшим уровнем риска, за ним следуют Facebook и Snapchat».

Поделиться:
373

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

Политика

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией ...

Общество

Эпоха бакинского бума: страсти вокруг усадьбы Исрафила Гаджиева - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

Общество

В эти дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

В Шуше усилят защиту историко-культурных памятников

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Скончался генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Шла к детям с подарками и была убита свёкром: семья погибшей раскрыла подробности трагедии - ВИДЕО

Последние новости

В эти дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 17:02

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан: Воля Азербайджана и Армении к миру важна для всего региона

Сегодня, 16:58

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов

Сегодня, 16:56

В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

Сегодня, 16:47

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии встретились в Стамбуле - ФОТО

Сегодня, 16:37

В Шуше усилят защиту историко-культурных памятников

Сегодня, 16:30

Сколько сотен семей появилось в Азербайджане 6 июня?

Сегодня, 16:20

В шаге от перехода: на проспекте Гейдара Алиева насмерть сбили пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:58

ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Сегодня, 15:55

В Азербайджане стартует прием в 7-е классы лицеев и гимназий

Сегодня, 15:50

Иран прекращает удары по Израилю

Сегодня, 15:48

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Сегодня, 15:37

Ереван ожидает новый прогресс в армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:22

США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки

Сегодня, 15:15

Назначен новый советник министра экологии и природных ресурсов

Сегодня, 15:12

В Геранбое два человека разбились насмерть в ДТП, еще несколько ранены - ФОТО

Сегодня, 15:10

Прооперирован певец Азер Насибов 

Сегодня, 15:07

Песков воздержался от комментариев по поводу выборов в Армении

Сегодня, 15:00
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57