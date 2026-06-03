Пашинян: Отказ от Карабаха - моя самая большая заслуга

Самое главное, что произошло, заключается в том, что Республика Армения вышла из капкана постоянного конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Да, я тот человек, который сказал, что «Арцах – это Армения и точка». Это из-за того, что я был предан той идее, которой нас кормили на протяжении 30 лет. Но я пошел по этому пути и узрел, я сказал, со всей честностью, что мы не имеем права передавать этот конфликт, эту кровоточащую рану будущим поколениям. Мы должны передать нашим детям мир. И я пошел за этой проблемой всеми возможными способами и узрел, что это искушение. И я узрел, что это ловушка. И да, это я проявил смелость и сказал народу, что мы идем по неправильному пути, что мы должны прекратить и не продолжать «карабахское движение». Благодаря этому мы сейчас больше государство, чем когда-либо, независимы больше, чем когда-либо, обеспечены безопасностью больше, чем когда-либо, и благополучны больше, чем когда-либо», - сказал Пашинян в ходе агитационной кампании в Гегаркуникской области, сообщают армянские СМИ.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день в Армении установлен мир: «И я поздравляю всех вас по этому поводу, с установленным миром. Уже два года, как на наших границах нет жертв, нет раненых. И это величайшее проявление почтения памяти наших жертв».

По его мнению, продолжение «карабахского движения» привело бы только к новым жертвам, к новым войнам и, в конечном итоге, к потере армянской государственности. «Мы освободили, я освободил Республику Армения. И я считаю это своей величайшей службой, оказанной Республике Армения», - заключил Никол Пашинян.