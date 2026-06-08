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В Европе приветствуют победу Пашиняна на выборах и обещают поддержку в проведении реформ

First News Media14:20 - Сегодня
В Европе приветствуют победу Пашиняна на выборах и обещают поддержку в проведении реформ

Европейские лидеры поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, сообщают армянские СМИ.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас положительно оценила результаты выборов, подчеркнув, что ЕС старается максимально помочь Армении в проведении реформ. Кая Каллас заявила об этом во время неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС: «Я думаю, что явка (на выборах) была действительно хорошей, и, конечно, голоса подсчитаны. Но сейчас кажется, что народ Армении, несмотря на сильное давление со стороны России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо. Конечно, мы стараемся максимально помочь им, в том числе и в проведении будущих реформ».

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в своем поздравлении отметил, что армянский народ проголосовал за «мир, стабильность и будущее, основанное на более тесном сотрудничестве с соседями и миром». «Поздравляю Никола Пашиняна с результатами выборов. Вы можете гордиться своей ролью в укреплении устойчивости, стабильности и процветания Армении», — говорится в заявлении. Он также подчеркнул развитие двусторонних отношений: «Европейский союз и Армения вместе строят более прочные связи между людьми и создают новые возможности в сфере энергетики, торговли и цифровизации. Наше партнёрство вносит вклад в более мирное и процветающее будущее всего региона».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Армения может надеяться на Евросоюз:

«Дух бархатной революции 2018 г., которой руководили вы, жив и здоров. Мы глубоко оцениваем наше партнерство с демократической Арменией, которая все ближе становится к Европе».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал итоги голосования «убедительной победой»: «Искренние поздравления, дорогой Никол Пашинян, с этой убедительной победой на парламентских выборах. С нетерпением жду продолжения нашей совместной работы во благо наших народов, укрепления сотрудничества, защиты мира и суверенитета Армении, а также углубления связей с Европой».

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