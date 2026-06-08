В России указали на нарушения и давление на оппозицию на выборах в Армении

Прошедшие в Армении парламентские выборы стали предметом критических оценок со стороны российских официальных лиц и наблюдателей.

В Москве считают, что избирательная кампания проходила в условиях давления на оппозицию, а сама процедура голосования оказалась чрезмерно сложной.

«Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она также отметила, что Россия намерена выстраивать свою политику в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. По словам Захаровой, в Москве всегда были и остаются заинтересованы в сильной и по-настоящему суверенной Армении.

По ее мнению, результаты голосования наглядно продемонстрировали глубокую поляризацию армянского общества.

С критическими замечаниями относительно организации выборов выступила и член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, входившая в состав миссии наблюдателей СНГ.

«Процедура подсчета голосов на выборах в Армении необоснованно усложнена, из-за чего члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов», — заявила Маркина на брифинге наблюдателей.

По ее словам, несмотря на проведенную подготовительную работу и наличие методических рекомендаций, процедура создавала чрезмерную нагрузку на членов избирательных комиссий.

При этом Маркина признала, что сама процедура соответствовала Избирательному кодексу Армении. На выборах избиратели выбирали один из 18 бюллетеней, соответствующих участвующим в кампании партиям. Бюллетень помещался в отдельный конверт и заклеивался маркой, а после вскрытия урн каждый конверт вскрывался отдельно, что существенно увеличивало время подсчета.

«Несмотря на большую подготовительную работу, члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов. На наш взгляд, процедура была недостаточно отработана», — подчеркнула она.

Кроме того, Маркина сообщила о факте давления на наблюдателей миссии СНГ на одном из избирательных участков.