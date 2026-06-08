 В России указали на нарушения и давление на оппозицию на выборах в Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В России указали на нарушения и давление на оппозицию на выборах в Армении

First News Media14:50 - Сегодня
В России указали на нарушения и давление на оппозицию на выборах в Армении

Прошедшие в Армении парламентские выборы стали предметом критических оценок со стороны российских официальных лиц и наблюдателей.

В Москве считают, что избирательная кампания проходила в условиях давления на оппозицию, а сама процедура голосования оказалась чрезмерно сложной.

«Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она также отметила, что Россия намерена выстраивать свою политику в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. По словам Захаровой, в Москве всегда были и остаются заинтересованы в сильной и по-настоящему суверенной Армении.

По ее мнению, результаты голосования наглядно продемонстрировали глубокую поляризацию армянского общества.

С критическими замечаниями относительно организации выборов выступила и член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, входившая в состав миссии наблюдателей СНГ.

«Процедура подсчета голосов на выборах в Армении необоснованно усложнена, из-за чего члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов», — заявила Маркина на брифинге наблюдателей.

По ее словам, несмотря на проведенную подготовительную работу и наличие методических рекомендаций, процедура создавала чрезмерную нагрузку на членов избирательных комиссий.

При этом Маркина признала, что сама процедура соответствовала Избирательному кодексу Армении. На выборах избиратели выбирали один из 18 бюллетеней, соответствующих участвующим в кампании партиям. Бюллетень помещался в отдельный конверт и заклеивался маркой, а после вскрытия урн каждый конверт вскрывался отдельно, что существенно увеличивало время подсчета.

«Несмотря на большую подготовительную работу, члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов. На наш взгляд, процедура была недостаточно отработана», — подчеркнула она.

Кроме того, Маркина сообщила о факте давления на наблюдателей миссии СНГ на одном из избирательных участков.

Поделиться:
324

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

Политика

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией ...

Общество

Эпоха бакинского бума: страсти вокруг усадьбы Исрафила Гаджиева - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

В мире

Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Иран прекращает удары по Израилю

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Трамп заявил о желании встретиться с Хаменеи

Проживающий в Турции азербайджанец за один день стал миллиардером

Последние новости

В эти дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 17:02

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан: Воля Азербайджана и Армении к миру важна для всего региона

Сегодня, 16:58

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов

Сегодня, 16:56

В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

Сегодня, 16:47

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии встретились в Стамбуле - ФОТО

Сегодня, 16:37

В Шуше усилят защиту историко-культурных памятников

Сегодня, 16:30

Сколько сотен семей появилось в Азербайджане 6 июня?

Сегодня, 16:20

В шаге от перехода: на проспекте Гейдара Алиева насмерть сбили пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:58

ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Сегодня, 15:55

В Азербайджане стартует прием в 7-е классы лицеев и гимназий

Сегодня, 15:50

Иран прекращает удары по Израилю

Сегодня, 15:48

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Сегодня, 15:37

Ереван ожидает новый прогресс в армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:22

США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки

Сегодня, 15:15

Назначен новый советник министра экологии и природных ресурсов

Сегодня, 15:12

В Геранбое два человека разбились насмерть в ДТП, еще несколько ранены - ФОТО

Сегодня, 15:10

Прооперирован певец Азер Насибов 

Сегодня, 15:07

Песков воздержался от комментариев по поводу выборов в Армении

Сегодня, 15:00
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57