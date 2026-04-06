Юсиф Эйвазов: «Развивать оперу в Азербайджане - мой долг» - ВИДЕО

Директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов дал интервью YouTube проекту LifeStreamFM.

«В моей семье никогда не было музыкантов, все либо врачи, либо учителя. Все смотрели на меня странно, когда я рассказал о своем желании петь. Мама говорила мне: «Хорошо, допустим, ты хочешь петь, но как ты будешь зарабатывать деньги?» Потому что в нашей психологии в целом считается, что певец может зарабатывать либо выступая на свадьбах, либо что-то ещё - а на оперном искусстве, на серьёзном искусстве деньги не зарабатываются. Хотел развиваться в этом направлении и в 1997 году решил поехать в Италию. Я поехал в Италию и именно тогда понял, что, если хочешь серьёзно заниматься оперным искусством, нужно подходить к этому по-настоящему серьёзно», - рассказывает народный артист Ю.Эйвазов, отмечая, что получил профессиональное образование в Италии, где прожил 17 лет, и называя Италию своей второй Родиной и вторым домом.

«В настоящее время я также сотрудничаю и работаю со многими зарубежными театрами. Все мечты моего детства и юности осуществились - даже больше, чем я представлял», - подчеркивает певец.

Отвечая на вопрос о том, на какой из мировых оперных сцен он чувствует себя как дома, народный артист отмечает: «Такого места нет. Потому что мы, как оперные артисты, часто меняем страны и театры. Если вы попросите меня сказать: «Вот это мой самый любимый театр», это тоже будет не совсем правильно. У каждого оперного театра есть свои правила, своя особенная публика, свой стиль работы. Система, например, везде одинаковая».

«Смотря в Баку на видеокассетах выступления Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и других оперных исполнителей, я и представить себе не мог, что спустя 25-30 лет буду выступать на одной сцене с Пласидо Доминго в столице Азербайджана, такое мне даже не снилось. Все мои мечты воплотились в жизнь, даже те, которые казались мне невозможными. Нет ничего не возможного, жизнь полна сюрпризов. Нужно мечтать о 100, для того чтобы достигнуть хотя бы 95. Сейчас моя главная цель, моя самая большая задача и самая сложная - это удержать этот уровень. Ты можешь взять вершину, но удержаться на ней - совсем другое. И это гораздо сложнее. Во много раз сложнее. Потому что каждый раз, выходя на сцену, ты должен доказывать, что достоин этого имени. Я никогда не позволю, чтобы обо мне сказали: мол, раньше было так, а теперь прошло немного времени - и он сдает позиции. Нет, так нельзя. Поэтому нужно работать. Конечно, тело стареет, конечно, певец стареет, и с технической точки зрения опера - это очень сложное, живое исполнение от начала до конца. Если видишь, что какие-то позиции уже не на том уровне, нужно корректировать репертуар, выбирать такие партии и держаться на таком уровне, чтобы планка не падала. Сейчас это моя главная задача», - рассказывает Юсиф Эйвазов, подчеркивая, что «форма - временная, а класс – постоянен».

Отвечая на вопрос о том, как привлечь зрителей в оперный театр, Ю.Эйвазов подчеркивает следующее: «В последнее время интерес к опере заметно вырос, чему я очень рад. Как руководитель, я вижу это по статистике и по продажам билетов - поверьте, динамика действительно впечатляющая, рост очевиден. И самый главный вопрос, самая важная задача - это давать зрителю качественный продукт. Именно над этим мы и работаем. При поддержке министерства культуры — и за это им отдельное спасибо: у нас прекрасный министр Адыль Керимли, который нас поддерживает и помогает двигаться вперёд, в сторону развития. Потому что, если я завтра в оперном театре покажу качественный спектакль, поверьте, и интерес появится, и спрос будет, и молодёжь придёт. Но если человек приходит в театр, а там старые декорации, сломанные кресла, плохая акустика, слабый оркестр - конечно, какой смысл кого-то туда звать? Даже если я приведу кого-то, он потом скажет: «Больше меня сюда не приглашай».

А вот если показать ту же «Аиду» на достойном уровне - в хорошем театре, с сильным оркестром, красивой постановкой, эффектами, хорошими артистами - тогда люди сами придут. И не просто придут, а во второй раз уже сами предложат пойти. Уверен на сто процентов».

Ю.Эйвазов считает своим долгом развивать оперу в Азербайджане: «Потому что это моя страна, это наш театр, я - гражданин этой страны, и как оперный певец мирового уровня я хотел бы, чтобы в Азербайджане тоже был такой оперный театр, и он обязательно будет на этом уровне - над этим мы и работаем. Процесс не быстрый, это не тот процесс, который скоро воплотится, но я уже начал над ним работать. И уже есть хорошие, впечатляющие результаты».

«Что бы я хотел бы сказать зрителям? Делайте всё с любовью. На мой взгляд, если вы берётесь за какое-то дело, работаете в какой-либо профессии, вы должны любить эту профессию. Потому что, если человек не любит свою работу, свою профессию, свои обязанности, не относится к ним с заботой и вниманием, никакого развития не будет. Мы видим собственными глазами нашего прекрасного Президента. Как он относится к своей работе - посмотрите. Перед нами пример для подражания, и именно поэтому мы достигаем таких результатов как страна, как государство».