На Кубке мира Азербайджан будет представлен тремя кикбоксерами

Определились азербайджанские кикбоксеры, которые примут участие в Кубке мира в столице Таиланда Бангкоке.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, чемпион мира и Европы Эдуард Мамедов.

По его словам, на престижных соревнованиях нашу страну представят три спортсмена – Зохраб Азимов, Эльвин Мамедов и Гашам Мамедов. Они вступят в борьбу соответственно 9, 10 и 11 апреля.

Кубок мира завершится 12 апреля.