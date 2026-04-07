На Кубке мира Азербайджан будет представлен тремя кикбоксерами
Определились азербайджанские кикбоксеры, которые примут участие в Кубке мира в столице Таиланда Бангкоке.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, чемпион мира и Европы Эдуард Мамедов.
По его словам, на престижных соревнованиях нашу страну представят три спортсмена – Зохраб Азимов, Эльвин Мамедов и Гашам Мамедов. Они вступят в борьбу соответственно 9, 10 и 11 апреля.
Кубок мира завершится 12 апреля.
