Американскую журналистку, похищенную в Ираке, освободили

Шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» объявила об освобождении похищенной в Ираке американской журналистки Шелли Киттлсон, ей необходимо немедленно покинуть арабскую республику.

Об этом сообщил сотрудник службы безопасности радикальной организации Абу Муджахид аль-Асаф.

По его словам, которые приводит иракский портал Shafaq News, решение об освобождении Киттлсон было принято «в знак признательности за патриотическую позицию уходящего премьер-министра Мухаммеда ас-Судани».

Журналистка, имеющая гражданство США, была похищена 31 марта в центре Багдада рядом с отелем, в котором жила. Киттлсон долгое время работала в Багдаде, ее материалы были в основном посвящены иракским вооруженным группировкам, американо-иракским отношениям и региональным событиям в сфере безопасности. Позднее Госдепартамент США подтвердил сообщения о похищении журналистки.