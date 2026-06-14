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Зеленский заявил о поражении нефтяного объекта в России

First News Media14:09 - Сегодня
Зеленский заявил о поражении нефтяного объекта в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о результатах ударов по объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

По его словам, более чем в 700 километрах от украинской границы бойцы СБУ поразили нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для резервов России.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по предприятию «Азот» в Тульской области. Как отметил Зеленский, от работы этого предприятия зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

Президент также сообщил, что ограничения на авиасообщение были введены в шести российских аэропортах, а воздушная тревога с вечера предыдущего дня объявлялась в 28 регионах России.

По словам Зеленского, удары были нанесены и по объектам военной логистики на временно оккупированных территориях Украины.

«Украина выполняет план дальнобойного воздействия против России и определенные задачи по мидлстрайкам в ответ на отказ России завершать эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, однако ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине необходим мир, подчеркнув: «Логично, что война возвращается туда, откуда пришла».

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