В Багдаде похитили журналистку CNN - ВИДЕО

Группировка шиитских боевиков «Катаиб Хизбалла» похитила в Багдаде журналистку CNN Шелли Киттлсон, сообщил ее коллега Алекс Плитсас в соцсети X.

По его словам, местонахождение Киттлсон неизвестно, в каком она состоянии, неясно.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило ранее 31 марта, что преступники похитили иностранного журналиста. Эмиратское издание The National и другие медиа заявили, что речь идет о Киттлсон. Сообщается, что одного из подозреваемых задержали. Других похитителей ищут.

В сети появилось видео, на котором, как предполагается, показан момент похищения. На записи видно, как несколько человек запихивают женщину в автомобиль. Подлинность ролика не подтверждена.

Шелли Киттлсон живет в Белграде. Она вела репортажи из стран Ближнего Востока и Афганистана. В последние недели она работала в Сирии. В ее соцсетях говорится, что она сотрудничает со многими изданиями, в том числе AL-Monitor, Foreign Policy, Politico и «Би-би-си».

