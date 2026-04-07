В Персидском заливе в судно датской Maersk попал снаряд

Контейнеровоз, зафрахтованный датской компанией Maersk и находящийся в Персидском заливе, был поражен снарядом.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Danmarks radio.

На судне пострадавших нет, все члены экипажа в безопасности, корпус судна получил повреждения. Откуда прилетел снаряд, неизвестно.

Судно Qingdao Star может двигаться самостоятельно и направляется в следующий порт захода, где будет проведено его обследование. В середине марта вблизи Ормузского пролива в другой контейнеровоз Maersk попали осколки снаряда.