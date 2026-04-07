В Стамбуле задержаны Ибрагим Челиккол, Мустафа Чечели и не только - ФОТО

В рамках расследования дела о наркотиках, в Стамбуле был задержан ряд известных личностей.

Турецкие СМИ сообщают о том, что прокуратура стамбульского района Бейкоз в рамках расследования дела о наркотиках, касающегося известных личностей, провела новую волну операций, в ходе неё были задержаны певица и автор песен Симге Сагын, актер Ибрагим Челиккол, певица Мелек Моссо, певец Деха Билымлер, певец Мустафа Чечели, автор и исполнитель Эрсай Юнер, певица Бенгю Эрден, спортсменка Аслы Сипахи и диджей Илькай Шенджан.

«В рамках расследования, которое мы ведем ведет совместно с Отделом по борьбе с наркотиками Стамбульской жандармерии, по фактам приобретения, хранения, использования или сбыта наркотических и стимулирующих веществ лицами, известными широкой публике, на основании собранных доказательств, поступивших сообщений и информации, было установлено участие подозреваемых в совершении этих преступлений. На основании решения Стамбульского суда общей юрисдикции 7 апреля 2026 года были проведены одновременные обыски и задержания. Расследование ведется тщательно» - отмечается в сообщении прокуратуры района Бейкоз.

Отметим, что задержанные сначала направляются в больницу для медицинского осмотра, затем - в судебно-медицинский институт для проверки на употребление наркотиков. После завершения процедур они дают показания в прокуратуре. В дальнейшем прокуратура принимает решение о их освобождении или передаче дела в суд.

Расследование прокуратуры Стамбула, касающееся известных личностей, началось в октябре 2025 года и продолжается до сих пор - за это время многие музыканты, менеджеры и предприниматели дали показания, проведены анализы крови и волос.