Лига чемпионов УЕФА: «Бавария» обыграла «Реал Мадрид»

«Бавария» одержала победу над «Реалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на выезде со счётом 2:1.

Встреча состоялась на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Гости вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Луиса Диаса. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, Харри Кейн увеличил преимущество «Баварии» до двух мячей. «Реал» ответил на 74-й минуте голом Килиана Мбаппе, сократив отставание.

Ответный матч состоится 15 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.