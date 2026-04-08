Замминистра обороны Казахстана прибыл в Азербайджан

В соответствии с двусторонним планом сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, делегация этой страны прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве обороны, гости сначала посетили Аллею шехидов.

На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, заместитель министра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов провёл обстоятельный обмен мнениями со своим казахстанским коллегой Дарханом Ахмедиевым и возглавляемой им делегацией.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, перспективы его развития, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация посетила Главное оперативное управление Министерства обороны, Главное управление связи и информационных технологий, а также Управление международного военного сотрудничества, где ознакомилась с созданными условиями и служебной деятельностью.

Гости также побывали в Военном лицее имени Дж. Нахчыванского, действующем при Национальном университете обороны, а также в Главном управлении личного состава, где ознакомились с «Электронной системой данных личного состава».

В рамках визита делегации также планируется предоставить информацию о деятельности Киберцентра Министерства обороны и в одной из воинских частей — о современных системах вооружения, имеющихся на вооружении Азербайджанской армии, мерах по обеспечению кибербезопасности средств информационных технологий, применении современных средств связи, а также о киберзащите на основе искусственного интеллекта от киберугроз.

В ходе ознакомления с соответствующими структурами министерства делегации были представлены брифинги о структуре подразделений и направлениях их деятельности, а также даны ответы на вопросы гостей.

Основной целью визита делегации Министерства обороны Казахстана является обмен опытом в сфере строительства армии.