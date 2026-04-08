США и Иран проведут переговоры в Пакистане «очень скоро» — Трамп

Переговоры между США и Ираном могут пройти в Пакистане «очень скоро».

Об этом 8 апреля заявил президент США Дональд Трамп, сообщает New York Post.

По его словам, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Участие вице-президента Джей Ди Вэнса, как отметил Трамп, пока остается под вопросом из соображений безопасности.

Президент также выразил ожидание, что мирные переговоры могут начаться уже в пятницу и будут развиваться достаточно быстро.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай сыграл важную роль в достижении перемирия с Ираном, передает ABC News.