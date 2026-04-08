Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает офис турецкого лидера. Основной темой обсуждения стало временное перемирие вокруг Ирана.

В официальном заявлении отмечается, что «двухнедельное окно возможностей следует использовать максимально эффективно для достижения прочного мирного соглашения и не дать шанса сорвать этот процесс».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет «всё активнее поддерживать усилия по урегулированию конфликта».

Ранее, 8 апреля, Трамп сообщил, что согласился продлить приостановку ударов по Ирану ещё на две недели. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов по урегулированию ситуации и готов продолжать работу на этой основе.