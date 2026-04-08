 КСИР призывает Израиль немедленно прекратить обстрелы Ливана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

КСИР призывает Израиль немедленно прекратить обстрелы Ливана

First News Media21:20 - Сегодня
Израиль должен немедленно прекратить авиаудары по Ливану в рамках борьбы с движением «Хезболла» иначе Иран даст ответ.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Мы делаем суровое предупреждение вероломной Америке и ее сообщнику — палачу-сионисту: если агрессия против любимого Ливана не будет немедленно прекращена, мы выполним свой долг и дадим огорчающий ответ злобным агрессорам в регионе», — приводит текст заявления гостелерадиокомпания Ирана IRIB в своем Telegram-канале.

КСИР также обвинил Израиль в «резне в Бейруте» спустя всего несколько часов после вступления в силу соглашения о перемирии. Военные отметили, что убийство женщин и детей «является неотъемлемой частью сущности» Израиля.

Поделиться:
294

Актуально

Общество

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в ...

В мире

Галибаф: США и Израиль нарушили 3 из 10 пунктов мирного плана, Иран считает ...

В мире

Вэнс, Уиткофф, Кушнер отправятся в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу

Политика

Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обменялись мнениями по соглашению о прекращении ...

Политика

В Нахчыване будут внесены изменения в состав ЦИК

В Нахчыване может быть отменен закон об Омбудсмене

Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обменялись мнениями по соглашению о прекращении огня между Ираном и США

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили укрепление партнёрства

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Азер Аллахверанов: Господин Затулин, как всегда, в своём амплуа…

МВД Грузии: Афган Садыгов депортирован в Азербайджан

Али Нагиев: Несмотря на глобальную и региональную напряжённость, в стране сохраняется политическая стабильность

В Милли Меджлисе обсудили азербайджано-китайские связи - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров

Сегодня, 23:36

В Нахчыване будут внесены изменения в состав ЦИК

Сегодня, 23:30

В Нахчыване может быть отменен закон об Омбудсмене

Сегодня, 23:29

Галиб Гасымов покинул свою должность

Сегодня, 23:20

Галибаф: США и Израиль нарушили 3 из 10 пунктов мирного плана, Иран считает прекращение огня «неразумным»

Сегодня, 23:15

Президент Аргентины стал фигурантом криптомошенничества

Сегодня, 23:00

Нетаньяху заявил, что у Израиля остались цели в отношении Ирана

Сегодня, 22:40

Вэнс, Уиткофф, Кушнер отправятся в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу

Сегодня, 22:20

Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обменялись мнениями по соглашению о прекращении огня между Ираном и США

Сегодня, 22:06

Эрдоган и Шариф обсудили перемирие между США и Ираном

Сегодня, 22:00

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили укрепление партнёрства

Сегодня, 21:47

Пезешкиан: Прекращение огня в Ливане является частью мирного плана Ирана

Сегодня, 21:40

КСИР призывает Израиль немедленно прекратить обстрелы Ливана

Сегодня, 21:20

Из-за паводка в Дагестане остаются подтопленными 1339 жилых домов - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 20:58

Стихийное бедствие в турецком Кадирли: проливные дожди затопили дома и улицы - ВИДЕО

Сегодня, 20:45

В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Сегодня, 20:40

Азербайджанский велогонщик стал третьим в Казахстане

Сегодня, 20:20

Замира Адилова покинула TƏBİB - ФОТО

Сегодня, 20:00

Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между США и Ираном

Сегодня, 19:45
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40