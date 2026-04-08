КСИР призывает Израиль немедленно прекратить обстрелы Ливана

Израиль должен немедленно прекратить авиаудары по Ливану в рамках борьбы с движением «Хезболла» иначе Иран даст ответ.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Мы делаем суровое предупреждение вероломной Америке и ее сообщнику — палачу-сионисту: если агрессия против любимого Ливана не будет немедленно прекращена, мы выполним свой долг и дадим огорчающий ответ злобным агрессорам в регионе», — приводит текст заявления гостелерадиокомпания Ирана IRIB в своем Telegram-канале.

КСИР также обвинил Израиль в «резне в Бейруте» спустя всего несколько часов после вступления в силу соглашения о перемирии. Военные отметили, что убийство женщин и детей «является неотъемлемой частью сущности» Израиля.