Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обменялись мнениями по соглашению о прекращении огня между Ираном и США

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщили МИД, стороны обменялись мнениями по существующей ситуации в области безопасности в регионе и достигнутому соглашению о прекращении огня.

Министр Джейхун Байрамов поприветствовал объявленное прекращение огня. Была подчеркнута важность обеспечения режима прекращения огня с точки зрения снижения напряженности, успешного завершения переговоров и установления стабильности. Высоко оценена роль стран-посредников в достижении прекращения огня, в частности роль дружественного и братского Пакистана.

Отметив важность соблюдения режима прекращения огня, министр Джейхун Байрамов подчеркнул значимость решения ситуации дипломатическими путями, выразив надежду на то, что предстоящие в Исламабаде переговоры будут ориентированы на результат и станут продуктивными.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.