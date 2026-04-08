Перемирие США с Ираном не касается Ливана, заявили в офисе Нетаньяху

First News Media10:30 - Сегодня
Двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Об этом, как сообщает газета The Times of Israel, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан», — говорится в заявлении канцелярии.

Ранее издание отмечало, что признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболла» нет, несмотря на заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о немедленном вступлении в силу режима прекращения огня «в том числе в Ливане и повсюду».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и ...

Не просто прощание: что стоит за присутствием посла РФ на похоронах Балаяна

Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

Трамп: США «очень легко» вернутся к военным действиям при отсутствии сделки

Анкара приветствовала перемирие между США и Ираном и призвала к исполнению соглашения в полной мере

ЦАХАЛ заявил о приостановке ударов по Ирану, но продолжении атак на «Хезболлах»

Хаменеи не разрешит подписать соглашение с США, если они не примут условия Ирана

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

Брак ради выплат: как «черные вдовы» наживаются на гибели военных в России - ВИДЕО

Poniland в центре Баку закрыт: 1news.az выяснил, как на самом деле содержались животные

Названы 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана за 2025 год — СПИСОК

Устранены все последствия акта вандализма в Киноцентре «Низами» - ФОТО - ВИДЕО

Трамп: США «очень легко» вернутся к военным действиям при отсутствии сделки

Анкара приветствовала перемирие между США и Ираном и призвала к исполнению соглашения в полной мере

ЦАХАЛ заявил о приостановке ударов по Ирану, но продолжении атак на «Хезболлах»

Названы даты проведения «Оскара» в 2027 и 2028 годах

Хаменеи не разрешит подписать соглашение с США, если они не примут условия Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана - ФОТО

Макрон: около 15 стран планируют миссию по безопасности Ормузского пролива

AYNA: Продажи онлайн-билетов за первый квартал 2026 года выросли в два раза - ФОТО

Не просто прощание: что стоит за присутствием посла РФ на похоронах Балаяна

В Хачмазе мужчина с эпилепсией утонул в канале

Как будут проверять грузы в рамках TRIPP: подробности

Иран назначил главного переговорщика с США

Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов

Опубликованы кадры аварии на Аэропортовском шоссе - ВИДЕО

Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

IRIB: Иран может заработать $64 млрд от прохода судов через Ормузский пролив

Дмитрий Медведев: ситуация вокруг Ирана остается крайне неопределенной

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

