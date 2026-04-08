Перемирие США с Ираном не касается Ливана, заявили в офисе Нетаньяху

Двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Об этом, как сообщает газета The Times of Israel, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее издание отмечало, что признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболла» нет, несмотря на заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о немедленном вступлении в силу режима прекращения огня «в том числе в Ливане и повсюду».