В Иране пройдет церемония поминовения погибшего верховного лидера Али Хаменеи

Церемония поминовения верховного лидера Ирана Али Хаменеи по случаю 40 дней с момента его гибели пройдет сегодня в Тегеране после объявленного двухнедельного перемирия с США.

Об этом сообщил глава дорожной полиции Большого Тегерана Аболфазль Мусавипур.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, транспортные ограничения в центре города начали действовать уже в 7:00 по местному времени (7:30 по Баку), а сама церемония начнется в 9:30 (10:00 по Баку).

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение Ирана, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.

