В день рождения Амины EMIN презентовал посвящённую ей песню - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN поздравил с днём рождения дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Амину, которой 9 апреля исполнилось 12 лет.

В день рождения Амины народный артист презентовал посвящённую ей песню и сгенерированный искусственным интеллектом видеоклип.

«Премьера в день рождения моей дочери Амины! Будь самой счастливой. Первая песня из цикла будущих релизов совместно с Максом Фадеевым «Амина» уже доступна на всех цифровых площадках», — отмечает EMIN в социальной сети Instagram.

EMIN: «Для меня Амина родная, мой ребенок» - ФОТО