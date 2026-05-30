Британский министр: Азербайджан - важный партнер Соединенного Королевства в сфере безопасности и дипломатии

Азербайджан является важным партнером Британии в сфере безопасности и дипломатии.

Об этом заявил государственный министр Великобритании по вопросам обороны лорд Вернон Коукер на официальном приеме в Лондоне, посвященном 108-й годовщине независимости Азербайджана.

Лорд Коукер, выступивший на мероприятии в качестве высокого официального гостя с британской стороны, рассказал о растущем потенциале партнерства между нашими странами: "Я горжусь тем, что представляемое мной британское правительство поднимает отношения с Азербайджаном на уровень стратегического партнерства. Это позволит нашим странам расширить сотрудничество в сферах обороны и безопасности, торговли, инвестиций, экономике, а также инноваций и образования. Эти приоритеты обсуждаются в ходе взаимных визитов на высшем уровне между двумя странами".

Британский министр отметил, что в свете текущей нестабильности в мире укрепление дружественных отношений со странами-партнерами имеет очень важное значение.

Он также отметил значимые достижения Азербайджана на протяжении последних лет, заявив, что Британия приветствует и высоко оценивает постоянные усилия президента Ильхама Алиева, направленные на достижение устойчивого мира в регионе.

Британский министр также с удовлетворением напомнил о своем визите в Азербайджан в декабре прошлого года. Лорд Коукер подчеркнул, что был восхищен органичныем соединением старинной и новаторской архитектуры, а также культуры Востока и Запада в Баку, добротой и гостеприимством азербайджанского народа.

Министр также заявил, что встречи с главой государства Ильхамом Алиевым и азербайджанскими официальными лицами в рамках его визита в Азербайджан придали импульс развитию двусторонних связей, в том числе сотрудничества в сфере обороны.

Отметим, что лорд Коукер также является членом Палаты лордов британского парламента.

