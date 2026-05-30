Китай призвал Евросоюз отказаться от протекционизма и соблюдать правила ВТО

Министерство коммерции КНР выступило с официальным заявлением, в котором выразило надежду на приверженность Европейского союза принципам свободной торговли и рыночной конкуренции.

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил Всемирной торговой организации (ВТО) и защиты основ честной конкуренции. Пекин призывает Брюссель решительно выступать против политики протекционизма и любых односторонних действий, подрывающих глобальную экономическую стабильность.

Несмотря на существующие разногласия в торговой сфере, в министерстве отметили, что каналы коммуникации между Китаем и ЕС остаются открытыми для дальнейшего диалога и поиска компромиссов.