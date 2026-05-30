"Ливерпуль" официально уволил Арне Слота

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил расставание с главным тренером Арне Слотом, официально объявив о начале поисков нового наставника.

Английский клуб опубликовал официальное заявление, в котором выразил нидерландскому специалисту глубокую признательность и благодарность за проделанную работу. Слот покинул свой пост по итогам сезона-2025/26.

Арне Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года, сменив Юргена Клоппа. За два сезона у руля команды он привел клуб к победе в английской Премьер-лиге (АПЛ) в свой дебютный год, став первым нидерландским тренером, выигравшим чемпионат Англии. Однако в завершившемся сезоне мерсисайдцы не смогли защитить титул, финишировав на пятом месте в таблице и гарантировав себе участие в Лиге чемпионов лишь в последнем туре.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо также сообщал о решении руководства расстаться со специалистом. Главным кандидатом на пост нового главного тренера "Ливерпуля" СМИ называют испанского специалиста Андони Ираолу.