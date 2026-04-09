Задержан таксист, ударивший водителя автобуса - ВИДЕО

Накануне на улице Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе Баку произошёл конфликт между водителем такси и водителем автобуса.

По информации Qafqazinfo, инцидент начался после того, как водитель автобуса компании ООО BakuBus подал звуковой сигнал такси, остановившемуся в зоне посадки и высадки пассажиров.

В ответ водитель такси марки BYD вышел из машины и ударил водителя автобуса кулаком.

В результате водитель BYD, 1985 года рождения, гражданин Забит Гулиев, был задержан полицией. В отношении него принимаются меры в соответствии с законом.