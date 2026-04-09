Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции - ФОТО

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турецкой Республики Мустафу Чифтчи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выразив признательность главе государства за прием, Мустафа Чифтчи передал Президенту Азербайджана приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на принципах братства и стратегического союзничества, а также отмечено расширение отношений по всем направлениям.

Было указано, что между соответствующими ведомствами наших стран налажено эффективное партнерство, в этом контексте подчеркивалось успешное сотрудничество министерств внутренних дел Азербайджана и Турции.