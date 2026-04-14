Наши за рубежом: digital-писательница Шахназ Сайн: «Я дитя двух земель, и это моя сила» - ФОТО

Новая героиня рубрики 1news.az «Наши за рубежом» — писательница, проживающая в Санкт-Петербурге, автор бестселлеров «365 воинов внутри меня» и «На минном поле расцвели сады» Шахназ Сайн.

- Шахназ, расскажите немного о себе читателям 1news.az. Откуда вы родом и как начинался ваш путь как писательницы?

- Я родилась в Азербайджане, в Товузе, в селе Алимарданлы. В возрасте четырёх лет моя семья переехала в Санкт-Петербург, и мир маленькой девочки начал формироваться в северной столице, которую я полюбила всем сердцем. В результате я — «дитя двух земель», как я иногда говорю. Но где бы я ни жила, часть моего сердца дышит моей землёй и солнцем. Это отчётливо чувствуется, ибо кровь тянет.

Мой путь как автора начался ещё 13 лет назад. На первом курсе я поняла, что, читая романы, не получаю от них того спектра эмоций, накала сюжета и, главное, раскрытия персонажей, которых бы хотелось. Это и стало тем рычагом, когда в одной из соцсетей я выложила свою первую историю о любви. Читателей было немного, но казалось, они — весь мой мир, как я им радовалась! Мои истории потихоньку стали ждать, обсуждать, со временем они всё сильнее выделялись среди сотен других работ, и это привело к тому, что в 2013 году я создала свою первую площадку. Об издании и речи не было, я просто писала истории о любви, и мне этого было достаточно. Потом на какой-то период я выпала, ушла с головой в работу. И только в 2017–2018 годах начала вести свою нынешнюю крупную площадку, делясь цитатами и маленькими отрывками из стихов. Они быстро набрали миллионные охваты, их становилось всё больше, и я поняла, что пора собирать их в один сборник. Рукопись отправила в издательство «БОМБОРА», и уже через три дня получила от главного редактора, Рамиля Фасхутдинова, ответ «да». Мне сразу же выделили редактора, Наталию Новикову (ныне она руководитель отдела группы кино, музыки и медиапроектов), и началась совместная работа над моим сборником «365 воинов внутри меня».

Через год я стала лауреатом премии «ЭКСМО. Дебют» за этот сборник, и всё завертелось с неимоверной силой! Так творческий путь Шахназ Сайн начался с прозы для 200 человек, а продолжился поэзией, где аудитория перевалила за 200 000.

- Как получилось, что вы оказались в Петербурге? Какие впечатления от жизни здесь и насколько город влияет на ваше творчество?

- В 90-е отец приехал на заработки и вскоре привёз всю семью. Так мы и обосновались здесь. Порой мне кажется, что это не мы выбрали Петербург, а он нас, настолько этот город мне близок и важен.

Я из тех, кто ещё помнит Сенную площадь старого образца: не тот глянцевый центр, что сейчас, а пространство, где люди торговали всем подряд, и среди них был мой отец. С моим взрослением город начал открываться мне. Эта архитектура, эти улицы, эта притихшая Нева, белые ночи и невероятные закаты. Петербург научил меня многому, в первую очередь дисциплине и глубине. Поэтому он стал первым идеальным фоном для моих героев. И в моём дебютном изданном романе «Предначертанная» всё происходит именно здесь. Мне хотелось подчеркнуть эту важную связь автора и его мира, где он сформировал свою творческую личность.

- Какие трудности и открытия сопровождали ваш переезд за границу?

- Самая большая трудность — это, конечно, языковой разрыв. Думаешь на одном языке, говоришь на другом. Но, к счастью, это прекрасно закалило меня как человека и стало своего рода важным трамплином.

- Как сильно для вас важна привязка к Азербайджану в вашем творчестве?

- Это не просто «важно», это моя кровь. Я осознаю это каждой своей клеточкой. Как я говорила ранее, я «дитя двух земель»: на одной открыла глаза, на другой обрела себя. Это ритм моего сердца, и надо добавить, что моя эмоциональность и стойкость — это чистый Азербайджан. Моя уверенность и ответственность — это Россия. Так что я некий проводник между двумя берегами, и в этом своя прелесть и, конечно, сила.

И хотелось бы добавить, что в 2024 году мне посчастливилось провести презентации книг в гостях у «Али и Нино». Собрать аудиторию, живущую в Баку, поговорить по душам, посмеяться, обняться с читательницами и понять, насколько же они близки мне по духу. Это было столь трогательно! Всем сердцем надеюсь ещё не раз провести в родных краях презентации своих книг.

- Насколько азербайджанские образы, традиции или мотивы влияют на ваши книги и стихи?

- Напрямую влияют. Автор всегда несёт в мир то, что отзывается в нём. Те образы, что формируются в нём, и те эмоции, что вспыхивают в нём. Всё это отражено как в моих романах, так и в сборниках.

Да и в романе «Предначертанная» вы найдёте этот вайб восточных сериалов и драм, это не случайно. Для меня важна тема судьбы, «кисмет», как у нас говорится. На Востоке ничего не происходит просто так, всему есть предначертанное. И даже в стихах про любовь, которые на первый взгляд кажутся довольно простыми, везде можно проследить нити судьбы и Бога.

- Расскажите читателям 1news.az о ваших книгах и об их успехах.

- Мой первый сборник стихов и цитат «365 воинов внутри меня» стал моим непоколебимым и истинным воином. О Шахназ Сайн, конечно, российский книжный рынок тогда не знал, и вдруг издаётся неизвестный автор со стартовым тиражом в 3000 экземпляров. Ох, вы бы знали, как я волновалась! Мне казалось, что ответственность всего и вся лежит на моих плечах! Я понимала, что издательство «БОМБОРА» / «ЭКСМО» позволили моему творчеству обрести свой путь. И моя задача как автора была — помочь воину проложить эту дорогу и обрести своё небо.

Помню, прошёл первый квартал, и мне вдруг сообщили, что тираж распродан и в типографии заказали допечатку. Затем ещё и ещё, и буквально в течение года мы перевалили за 30 000 экземпляров. Для меня, маленького неизвестного автора, да к тому же со сборником стихов, происходящее выходило за рамки ожидания. Но надо добавить, что мои площадки умело доносили строки по всем уголкам, люди тянулись и тянутся по сей день, пытаясь ознакомиться с моими книгами.

Следом мы издали сборник «На минном поле расцвели сады», и ситуация была абсолютно такой же. Мы сами не поняли, как в течение нескольких лет общий тираж перевалил за 100 000 экземпляров, и для меня это невероятная история!

Потом мы издали роман «Предначертанная», где первая часть в 6000 экземпляров потребовала допечатки, и вот-вот вышла вторая часть, которая мигом вошла в топ недели «ЭКСМО» по продажам.

Хочется упомянуть немаловажный момент: команда после издания первой части романа подарила мне курс «Экранизации». Я прошла обучение, следом мой проект романа вошёл в десятку лучших работ, и в сентябре прошлого года я выступила с проектом перед продюсерами крупных онлайн-площадок. И буквально недавно узнала, что уже есть студия, рассматривающая мою «Предначертанную» для экранизации (подавалась как сериал). Да, пока мы не получили положительного ответа, но, может, звёзды и сойдутся.

И несмотря на то, что мой новый роман «Ruhum» ещё не издан, у меня уже есть возможность презентовать данный проект. И всё это моя команда, которая, только узнав о моём желании в будущем увидеть истории на экранах, мигом подарила шанс это реализовать. Дальше всё, конечно, по воле Бога, и очень надеюсь, что когда-нибудь всё получится. Я вижу, как мы с командой творим историю, и я безмерно благодарна жизни за эту прекрасную возможность.

- Есть ли у вас любимые персонажи или сцены в ваших книгах, которые вы создали, вдохновляясь Родиной?

- Да, конечно. Мне очень дорог образ сильного и любящего отца, например, Ибрагим Асадович. Образ матери, которая отдаёт всё до последнего ради своего дитя, например, Махира (удивительно то, что роман «Предначертанная» изначально был выдвинут для ниши New Adult, для читателей 18–30 лет, и при этом почти в каждом отзыве и обратной связи я получаю отдельное восхищение супружеской парой, прожившей 30 лет бок о бок. Это Ибрагим Асадович и его Махира, их история любви тронула тысячи сердец). Образ молодых пар, полных импульсивности, жизни и любви, в лице Ратмира и Миры. Женская дружба, братские узы и многое другое, что удалось поднять в романе, — всё это идёт из глубинки моей души, а там свои корни.

В моих книгах всегда есть персонажи, которые проходят через сложный и тернистый путь, чтобы обрести себя и проложить свою собственную дорогу. Думаю, это и есть моя чисто азербайджанская черта — быть сильной и никогда не сдаваться.

- Как вы ощущаете себя, находясь за рубежом в контексте вашей азербайджанской идентичности?

- Для меня это сложный вопрос, так как при всей моей любви к обеим землям порой кажется, что я никогда не буду до конца «своей» ни там, ни там. Это странное чувство: я слишком свободна для консервативного Азербайджана и слишком «восточная» для холодного Петербурга. Но я уверена, что эта раздвоенность и есть мой двигатель и моя сила. Быть воспитанной своей страной — это прекрасно, но быть воспитанной одновременно двумя великими странами — это уже что-то невероятное!

- Ваши произведения насыщены эмоциями и личными историями. Как вы решаете, что рассказать читателю, а что оставить для себя?

- Это, конечно, тонкая грань. Если брать сборники стихов, то там в общих чертах удаётся говорить о сложных периодах, которые и ломают, и поднимают нас на ноги. Если брать мои романы, то там удаётся прямо через определённые сцены показывать то, что хочется. И да, решает это не Шахназ, а именно Сайн. Она как никто чувствует, что и как доводить до своего читателя. Порой в этом есть своя магия, и я просто позволяю ей быть.

- Какие темы в творчестве для вас самые важные сегодня?

- Темы веры, надежды, любви, воли и судьбы. Сейчас в мире столько требований к женщине: будь идеальной, будь удобной, будь универсальной. Моя поэзия и проза — это про то, как «расцвести на минном поле», быть собой и позволить сердцу чувствовать то, что оно желает, и так, как желает. Про то, что даже когда всё вокруг бурлит, ты имеешь полное право вырасти, быть счастливой всему вопреки и обрести «свою тишину». И тема одиночества в толпе, я бы сказала, чем-то очень петербургская, современная.

Судьба и её знаки — всё это так же близко моему сердцу, и я рада, что через своё творчество мне удаётся в полной мере транслировать это миру. Порой человеку нужно, чтобы его обняли и позволили ощутить, что он не один. То же самое я делаю через свои строки, и мне удаётся стать для сотен, тысяч сердец этим молчаливым другом.

- Как бы вы описали Азербайджан тем читателям, которые никогда там не были, через ваши книги?

- Вкус прекрасного граната, что растёт в наших садах, прохладный ветер Каспия и, конечно, невероятное радушие азербайджанского народа. Я всегда говорю своему окружению: стоит один раз побывать в Азербайджане, и это как любовь с первого взгляда. Происходит «дзинь» на всю жизнь! И даже сейчас, говоря это, я улыбаюсь, ибо понимаю, насколько эта влюблённость и эти чувства прекрасны.

- Какие элементы азербайджанской культуры вы считаете универсальными и интересными для международной аудитории?

- Эмоциональность, которая считывается мгновенно и которую в полной мере мне удаётся вложить в свои книги. Красочность, которой пестрит наша культура. Уважение ко всему, с которым подрастает поколение за поколением. Очень надеюсь, что мне удаётся через своё творчество показывать все те сады, что внутри моего сердца, и отразить их на письме.

- Вы выросли как писательница в соцсетях. Как это повлияло на ваш стиль и тему произведений?

- Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что та 18-летняя Шахназ, которая впервые выложила свои истории о любви в соцсети, и нынешняя Шахназ Сайн с аудиторией в несколько сотен тысяч человек так же дышат, чувствуют и смотрят на мир одним сердцем. Наличие или отсутствие аудитории на это не влияет. Я просто расту, и вместе со мной моё творчество. Да, несомненно, что-то во мне меняется и трансформируется со временем, и это, конечно, видно на письме, но наличие аудитории — это больше про цветы в саду. Они радуют мою душу и позволяют ей цвести, но топливо всё же другое.

- Ваши читатели активно участвуют в обсуждении книг. Как обратная связь меняет ваше творчество?

- Ох, это отдельная моя любовь! За что я невероятно благодарна своей прекрасной аудитории, так за то, что они всегда находят время и желание поделиться со мной о прочитанном. Кто-то эмоционально расписывает огромные письма, рассказывая о своих чувствах, кто-то может коротко написать одну фразу, от которой я могу расчувствоваться, наподобие «Спасибо, что вы есть». Обратная связь воодушевляет, окрыляет и позволяет понять: то, что я доношу до мира, доходит до сердец. А значит, мой путь продолжается.

И знаете, что самое прекрасное? На моих площадках есть маленькая часть аудитории, которая помнит ту юную девчушку Шахназ с её маленькими историями о любви. И хоть прошло уже более 12 лет с тех времён, они порой пишут (уже будучи замужем и с детьми), что гордятся тем, как из тех историй мне удалось перейти к изданию моих птенчиков (я так называю свои книги). Я словно выросла на глазах одновременно чужих и родных мне людей, это осознание трогает меня до глубины души.

- Что для вас важнее — публикация в печати или цифровая аудитория и социальные сети?

- Любому автору в один период своей жизни хочется спонтанно заглянуть в книжный магазин и взять своего птенчика на руки. В этом невероятная магия! Для кого-то это просто форзац, нахзац и между ними блоки из листков. Для автора — это целая вселенная, титаническая работа и невероятнейшая абсолютная любовь.

И я, когда доросла до издания, в полной мере ощутила весь спектр этих чувств. Возможно, громко сказано, но издание каждой книги — как пополнение в семье: ты любишь своего ребёнка в любом обличье, полностью и без остатка, и для тебя он всегда лучший. Так и у автора Шахназ Сайн.

И наряду с этим, конечно, есть и цифровой формат, который был и будет, и я люблю его не меньше. И надо сказать, что в первую очередь то, что обо мне узнали тысячи, — это именно заслуга данного формата. Когда в один период мои рилсы начали набирать миллионные охваты (а за последние 6-7 лет цифры перевалили за 120 млн просмотров), мои строки стали везде мелькать, о моих птенчиках начали говорить, и это заслуга в первую очередь наличия формата, который позволяет долететь моим строкам в разные уголки света.

- Как вы оцениваете роль «digital-писателей» в современной литературе?

- Мы в некотором роде как революционеры. Мы сломали систему, где, чтобы быть услышанным, нужно было вначале пройти редакторов и издательства, а мы вышли к миру через экран смартфонов. Благодаря этому удалось показать свою поэзию именно такой, какая она есть: не подстраивающуюся под кого-то или чего-то, умеющую цвести так, как она желает, и, самое главное, не бояться быть среди других и чувствовать себя «уязвлённой». Я, по сути, тот же digital-автор, и меня это нисколько не задевает. Я принимаю свой путь таким, каков он есть, и буду расти до тех пор, пока мои строки нужны миру.

- Как вы считаете, почему ваши книги находят отклик у аудитории по всему миру?

- Потому что какими бы разными мы ни были, сердце, бьющееся внутри каждого, похоже. Мы чувствуем одинаково, тяжело проживаем похожие ситуации и, несмотря на все беды, верим в лучшее и никогда не сдаёмся.

Я знаю, что многие мои строки очень просты, но благодаря этому удаётся говорить о сложных вещах так, чтобы это смогло дойти до самых отдалённых уголков души читателя. И в этом я вижу своё предназначение: стать тем самым маленьким, но значимым огоньком вдалеке.

- Что для вас важнее — быть услышанной широкой аудиторией или оставаться верной своему внутреннему голосу и эстетике?

- Внутренний голос, без вариантов. Это и есть моё топливо, то, отчего всё началось, и то, что прокладывает мою творческую дорогу. Внутренний голос всегда говорит о любви. И будучи услышанной большой аудиторией, я могу без сомнений подтвердить, что этой самой любви (к жизни, к Богу, к семье, к своей земле) хочется каждому человеку. И говорить о таком можно только оставаясь верной себе и своему внутреннему голосу.

- Как вы видите своё творчество и жизнь через 5–10 лет?

- Я вижу себя той же Шахназ Сайн, что смотрит на мир с надеждой, верой и желанием поддержать читателей своими строками. И я надеюсь, что, несмотря ни на что, я буду продолжать гордо и смело доносить свой голос миру. Моё творчество давно стало моим пристанищем, и я знаю, что многие люди также нашли в нём своё укрытие. И пусть эти стены прозы и поэзии держатся стойко до самого последнего моего вдоха.

«Там, где против меня беды,

Бог за меня.

Я не греюсь у чужих костров,

Я греюсь у своего огня.

И не млею перед удачей —

Я эту удачу создаю.

Я знаю, что Бог за меня,

И позиций не сдаю»

(книга «На минном поле расцвели сады», Шахназ Сайн).

