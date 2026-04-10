 АБР: нефть может подорожать до $155 за баррель при худшем сценарии
АБР: нефть может подорожать до $155 за баррель при худшем сценарии

First News Media09:48 - Сегодня
АБР: нефть может подорожать до $155 за баррель при худшем сценарии

Азиатский банк развития (АБР) представил три сценария развития ситуации на фоне конфликта на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены на нефть.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском обзоре Asian Development Outlook 2026 Азиатского банка развития.

Согласно оценкам, в первом сценарии, предполагающем краткосрочные перебои поставок продолжительностью один квартал, цены на нефть марки Brent могут достичь около $105 за баррель во втором квартале 2026 года.

Во втором сценарии, при перебоях сроком до двух кварталов, стоимость нефти способна вырасти до $130 за баррель в тот же период с последующим постепенным снижением.

Наиболее негативный, третий сценарий предполагает серьезные перебои на протяжении года — в этом случае цены могут достичь $155 за баррель уже во втором квартале 2026 года и сохраниться на повышенном уровне вплоть до 2027 года.

В АБР отмечают, что рост цен на нефть будет сопровождаться ускорением инфляции. Более длительные перебои в поставках энергоресурсов и сбои в логистике могут привести к ужесточению глобальных финансовых условий и усилению давления на экономики региона.

Экономический рост в развивающихся странах Азии и Тихоокеанского региона, по прогнозам банка, замедлится до 5,1% в 2026–2027 годах против 5,4% в прошлом году.

Инфляция в регионе, как ожидается, вырастет до 3,6% в 2026 году и 3,4% в 2027 году по сравнению с 3% ранее. Основными факторами давления названы конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющаяся неопределенность в мировой торговле.

Главный экономист АБР Альберт Парк подчеркнул, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке остается ключевым риском для региона, поскольку может привести к росту цен на энергоносители и продовольствие, а также к ужесточению финансовых условий.

При этом в докладе отмечается, что регион входит в текущий сложный глобальный период с относительно устойчивыми внутренними факторами — высоким внутренним спросом, стабильными рынками труда и ростом государственных инвестиций в инфраструктуру.

Ожидается, что экономический рост в Китае замедлится до 4,6% в 2026 году и до 4,5% в 2027 году на фоне слабости рынка недвижимости и снижения экспортной активности. В Индии рост снизится до 6,9% с последующим ускорением до 7,3% в 2027 году благодаря устойчивому внутреннему спросу.

В странах Тихоокеанского региона прогнозируется наиболее заметное замедление — с 4,2% в 2025 году до 3,4% в 2026 году и 3,2% в 2027 году.

В АБР также предупреждают, что рост цен на энергоносители и возможные перебои на рынках удобрений могут усилить инфляционное давление на мировые цены на продовольствие.

