В Сумгайыте грузовик врезался в рекламный щит - водителя зажало в кабине - ВИДЕО

В дачном массиве Яшма города Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого гражданин оказался заблокированным в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом передает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия были немедленно привлечены спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС. При оценке оперативной обстановки было установлено, что грузовой автомобиль марки Volvo потерял управление и врезался в рекламный щит. В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли водителя, Махмуда Султан оглы Султанова (1975 г. р.), и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту соответствующие структуры проводят расследование.