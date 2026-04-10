Стефано Габбана покинул Dolce & Gabbana 

Один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана, покинул пост председателя компании, открыв новую главу в истории итальянского бренда.

Как сообщают итальянские СМИ, дизайнер, которому сейчас 63 года, принял решение об уходе ещё в декабре прошлого года, однако информация стала публичной лишь недавно. Габбана основал модный дом вместе с Доменико Дольче, и на протяжении десятилетий оставался одной из ключевых фигур компании.

Пост председателя перешёл к Альфонсо Дольче - брату Доменико Дольче и действующему генеральному директору бренда, который с января совмещает обе должности.

По данным источников, С.Габбана также рассматривает различные варианты в отношении своей доли в компании, оцениваемой примерно в 40% - на этом фоне модный дом вступает в новый этап взаимодействия с финансовыми институтами, что может стать важной точкой трансформации для бизнеса.

Ожидается, что происходящие изменения окажут влияние на стратегическое развитие Dolce & Gabbana и определят дальнейший вектор одного из самых узнаваемых итальянских брендов.