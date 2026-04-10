В крупной партии пестицидов из Ирана выявлены нарушения - ФОТО

В импортированных из Ирана в Азербайджан пестицидах весом 12 028 кг выявлено несоответствие нормам.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Было отмечено, что образцы пестицида под торговой маркой «Emulsifiable Oil Aria 80% L» были отобраны и направлены на лабораторную экспертизу. В результате испытаний было установлено, что содержание действующего вещества (минерального масла) ниже установленной нормы.

В связи с выявленным несоответствием продукция была возвращена в страну происхождения.