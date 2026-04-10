Экономический совет рассмотрел проблемы, мешающие бизнесу

10 апреля под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

Было отмечено, что в повестку дня заседания вошло подробное обсуждение актуальных вопросов и проблем, поднятых предпринимателями в сферах «Строительство и подключение к коммунальной инфраструктуре» и «Промышленность», которые были подготовлены Рабочей группой по реформам в области улучшения бизнес-среды и устранения препятствий и сложностей в предпринимательской деятельности.

По вопросам повестки дня был заслушан доклад помощника Президента Азербайджанской Республики и руководителя Рабочей группы Натига Амирова.

По представленным на заседании вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные лица: министр юстиции Фарид Ахмедов, начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев, начальник Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Джабраил Ханларов, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов.

В завершение, с учетом мнений и предложений участников заседания, были приняты решения о подготовке и представлении в Кабинет министров изменений в проекты соответствующих нормативно-правовых актов в целях решения обсужденных вопросов, а также даны поручения профильным структурам.