Декларирование подоходного налога в Азербайджане переходит в электронный формат

Подоходный налог с физических лиц будет декларироваться через Информационную систему электронного правительства.

Как передает 1news.az, согласно информации Trend, в связи с этим профильным государственным органам даны соответствующие поручения. Так, Министерству экономики поручено до 1 октября обеспечить интеграцию данной услуги в Информационную систему электронного правительства.

Также Министерству экономики совместно с Министерством цифрового развития и транспорта поручено до 10 октября представить описание текущего рабочего процесса услуги, до 10 ноября представить и согласовать новый рабочий процесс с учетом усовершенствований, а до 20 декабря запустить услугу в эксплуатацию на бизнес-платформе mygov.