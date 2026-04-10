В Азербайджане экс-главу муниципалитета обвиняют в продаже 13 га земли по заниженной цене

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Уголовное дело в отношении председателя муниципалитета, обвиняемого в продаже земель по заниженной цене, направлено в суд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Дело было инициировано на основании материалов, поступивших из Министерства юстиции, касательно незаконных действий председателя муниципалитета Фатмаи Абшеронского района Насира Насирли.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Н. Насирли в период работы на указанной должности (2020–2024 гг.), злоупотребив служебными полномочиями, нанес значительный ущерб муниципалитету. Согласно законодательству, он был обязан обеспечить обязательную оценку и продажу 13 гектаров муниципальных земель по цене не ниже среднерыночной. Однако, внося заведомо ложные сведения в официальные документы, он организовал продажу этих участков по цене значительно ниже их реальной стоимости.

На основании собранных доказательств Насиру Насирли предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении него избраны меры пресечения в виде передачи под надзор полиции и отстранения от должности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Абшеронский районный суд.

