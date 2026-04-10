Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер были приняты незамедлительные оперативные меры в связи с частичным обрушением участка Крепостной стены на территории Старого города.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Управления, в настоящее время на место привлечены высококвалифицированные специалисты. Группа экспертов обладает многолетним международным опытом и ранее принимала участие в реставрации ряда важных исторических памятников в Азербайджане, включая Девичью башню, Парные Крепостные ворота (Гоша Гала), Комплекс Дворца Ширваншахов и другие объекты.

Согласно плану деятельности, на начальном этапе будут проведены срочные работы по консервации и стабилизации. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшей деформации поврежденного участка и обеспечение устойчивости конструкции.

На следующем этапе на территории будет проведена детальная техническая и инженерно-экспертная оценка. На основании результатов оценки будет осуществлена научно обоснованная реставрация поврежденной части Крепостной стены. Отметим, что данный подход ранее успешно применялся в других реставрационных проектах на территории Ичеришехер.

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер заявляет, что сохранение крепостных стен, являющихся одним из важнейших образцов историко-культурного наследия нашей страны, является приоритетной задачей. В последние годы на различных участках стен систематически проводились работы по частичной реставрации и консервации. В настоящее время эти меры продолжаются в рамках поэтапного плана и охватывают участок, прилегающий к дворцу «Исмаилия».

Следует отметить, что на стыке башен №13 и №14, где произошло обрушение, ранее никаких реставрационных работ не проводилось. Основной причиной разрушения стали влажность и естественные эрозийные процессы, вызванные непрекращающимися в последние дни атмосферными осадками.

Все предстоящие восстановительные работы будут выполнены с высокой точностью, особой чуткостью и в соответствии с международными стандартами. Наша цель - обеспечить долговечность памятника, сохранив при этом его историческую аутентичность.

Общественность будет регулярно информироваться о ходе процесса.

Читайте по теме:

