В Баку изъяли из продажи незаконное спортивное питание - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности продолжает контрольные мероприятия в магазинах и фитнес-залах Баку, где осуществляется продажа спортивного питания.

В ходе мониторинга было установлено, что в шести предприятиях, не прошедших регистрацию в сфере продовольственной безопасности, осуществляется реализация спортивных пищевых продуктов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Кроме того, выявлены факты незаконной продажи товаров без обязательной маркировки на азербайджанском языке и без документов о санитарно-гигиеническом контроле. Так, в фитнес-залах «EG Fitness» и «Tempo Fitness» были обнаружены и изъяты из продажи различные добавки, включая «Instant Oats (Ironmax)», «Amino Professional», «Ultra Strong (Ironmax)», «Omega 3 Professional», «Creatine Powder (Ironmax)», «Pure Whey Isolate 95», «CLA Green Tea plus L-Carnitine», «L-Carnitine Extreme Shot», «Extreme Speed Shot», «Arginine Ornithine», «Chrom Active», «Pump Express 2.0 Concentrate» и другие продукты.

По выявленным нарушениям в отношении предпринимателей составлены административные протоколы.

Отобранные образцы продукции направлены на лабораторные исследования для проверки соответствия требованиям безопасности - товары изъяты из продажи с обеспечением их неприкосновенности.

AQTA рекомендует воздерживаться от приобретения биологически активных добавок и спортивного питания, не прошедших регистрацию в сфере продовольственной безопасности и не сопровождаемых соответствующими разрешительными документами.