Посольство Эстонии открылось в Армении 10 апреля, в церемонии приняли участие министры иностранных дел двух стран.

Как заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в этот же день стороны подписали меморандум о взаимопонимании, что также отражает стремление к расширению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.

Министр добавил, что, несмотря на рост показателей экономического сотрудничества, потенциал двусторонних отношений реализован не в полной мере. В числе приоритетных направлений он назвал цифровизацию, информационные технологии, кибербезопасность и инновации.

