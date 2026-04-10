Посольство Эстонии открылось в Армении
Посольство Эстонии открылось в Армении 10 апреля, в церемонии приняли участие министры иностранных дел двух стран.
Как заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в этот же день стороны подписали меморандум о взаимопонимании, что также отражает стремление к расширению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.
Министр добавил, что, несмотря на рост показателей экономического сотрудничества, потенциал двусторонних отношений реализован не в полной мере. В числе приоритетных направлений он назвал цифровизацию, информационные технологии, кибербезопасность и инновации.
Источник: Sputnik Армения
