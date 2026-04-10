Трагедия на тренировке: в России застрелили собак-спасателей, участвовавших в поисках людей

В одном из лесных массивов Псковская область во время тренировочного выхода были застрелены две служебные собаки поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт.

О произошедшем сообщила их владелец, кинолог и проводник Юлия Иванова.

Речь идет о двух бордер-колли по кличке Бэсти и Люмен, которые принимали участие в поисковых операциях по обнаружению пропавших людей на территории Псковской и Ленинградской областей. По словам Ивановой, собаки были задействованы в работе с весны 2023 года и с лета 2025 года соответственно. На момент гибели им было четыре и три года.

Инцидент произошёл утром 8 апреля во время плановой тренировки по поиску тел погибших. Как отмечает кинолог, в ходе занятия животные, как и обычно, работали автономно и могли удаляться на значительное расстояние. В какой-то момент со стороны леса раздались выстрелы. Проводник попыталась дозваться собак и направилась в сторону, где они находились, однако те не откликнулись. Позднее она обнаружила животных без признаков жизни.

Иванова подчёркивает, что собаки имели отличительные признаки, на них были яркие сигнальные попоны, а также закреплены звуковые колокольчики.

«Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты. Те, кто принес в этот мир столько счастья, тепла и сделал столько добрых дел» - отмечает девушка.

По её мнению, перепутать их с бродячими животными было невозможно. Кроме того, поисковые собаки проходят обязательную аттестацию, включающую проверку на отсутствие агрессии, что, как отмечает владелец, исключает потенциальную угрозу со стороны животных.

«Кто-то специально убил их», — уверена Иванова.

Вблизи места происшествия расположены несколько населённых пунктов, а также воинская часть.