ВОЗ получила лишь треть средств на борьбу с Эболой в Африке

Всемирная организация здравоохранения получила только треть объема финансирования, необходимого для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что процесс сдерживания вируса остается крайне тяжелым из-за дефицита ресурсов. «Существует много трудностей в сдерживании этой вспышки. Это очень сложная вспышка, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен. Мы получили только треть необходимого финансирования», — сказал он.

Гебрейесус призвал международное сообщество экстренно увеличить финансовую помощь. Эти средства необходимы для закупки медикаментов, обеспечения безопасности медицинских работников и предоставления им современных средств индивидуальной защиты в зонах заражения.