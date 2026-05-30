Пашинян анонсировал новый этап делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении, председатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, находящийся в отпуске, заявил во время предвыборной кампании в общине Тавуш в Бердаване, что в ближайшее время ожидаются важные события: состоится новый этап делимитации границы.

Как передает Арменпресс, он отметил, что в результате делимитации восстанавливается линия, существовавшая во времена Советского Союза.

«Мир устанавливается на основе того, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность, суверенитет и границы друг друга. Это означает, что граница будет такой, какой она была в Советской Армении. Делимитация начнётся с севера и закончится на иранской границе. В тех районах, где мы начнём реализацию проекта ТРИПП, мы будем проводить делимитацию границы короткими участками. Нам придётся сесть и поработать над оставшейся территорией», — отметил он.

По словам Пашиняна, у него есть собственное видение делимитации, и думает, что «Азербайджан придерживается того же мнения». «Мое мнение таково, что мы должны решить этот вопрос сейчас таким образом, чтобы через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, через 50 лет, через 100 лет конфликт не вспыхнул снова из-за одного дерева или одного куста», — добавил Никол Пашинян.