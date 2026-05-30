США инвестируют $56 млрд в доминирование в сфере беспилотников

Администрация Дональда Трампа заложила рекордную сумму в бюджет на 2027 год для обеспечения технологического превосходства в области автономных систем.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена выделить 56 млрд долларов на развитие и внедрение беспилотных технологий в рамках оборонного бюджета на 2027 финансовый год. О планах по масштабному финансированию сектора заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Глава Пентагона подчеркнул, что эти инвестиции станут ключевым элементом стратегии национальной безопасности. «В бюджете президента Трампа на 2027 год вы увидите инвестиции в размере 56 млрд долларов в доминирование в сфере дронов», — заявил Хегсет, выступая перед участниками форума.

По словам руководителя оборонного ведомства, средства планируется направить на укрепление позиций США в разработке и производстве современных беспилотных систем. Речь идет не только о расширении парка дронов, но и о внедрении инновационных решений, которые должны обеспечить американской армии безусловное лидерство в этой области. Программа охватит разработку автономных систем для различных родов войск, что позволит значительно повысить эффективность оборонного потенциала страны.